أخبار دوليّة

#أردوغان يحدد 14 مايو موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده

متابعات - الوئام
22 يناير 2023 · < 1 minute

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 14 مايو موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده.