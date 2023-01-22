بالأسماء.. #السديس يصدر قراراً بتكليف 34 قيادية في وكالات وإدارات رئاسة #شؤون_الحرمين

أصدر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف (٣٤) قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي النسائية على النحو التالي:

أولاً : المسجد الحرام

- الدكتورة فاطمة بنت عبيد الله الثبيتي

وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية

- الأستاذة ندى بنت عبد الله المالكي

وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية

- الدكتورة عبير بنت محمد الجفير

وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية

- الدكتورة عواطف بنت أحمد الغامدي

الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية

- الدكتورة منيرة بنت علي السحيم

الوكيل المساعدة للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي

- الأستاذة نجلاء بنت عويض السلمي

الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية

- الأستاذة بتول بنت محمود الكيشان

الوكيل المساعد للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية بالإضافة إلى عملها

- الأستاذة بسمة عباد السالمي

الوكيل المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية

- الأستاذة فاطمة بنت غازي اللحياني

مدير عام الإدارة العامة للشؤون التربوية النسائية

- الأستاذة أميمة بنت عبدالرحمن السديس

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية

- الأستاذة بيان بنت سالم الهذلي

مساعد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية

- الأستاذة شهد بنت مرشد للحياني

مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون التربوية النسائية

- الأستاذة إسراء بنت صالح الطويرقي

مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية ومدير إدارة الأنشطة والشؤون الثقافية النسائية

- الأستاذة فاطمة بنت علي السهلي

مدير إدارة الأشخاص ذوات الإعاقة

- الأستاذة مريم بنت قاسم الأهدل

مدير إدارة القاصدة الصغيرة

- الأستاذة رشا بنت مصلح الفهمي

مدير إدارة التوجيه التربوي النسائي

- الأستاذة بشائر بنت صالح الوابل

مدير إدارة الشراكات والعمل التطوعي النسائية

- الأستاذة شعاع بنت جميل فلمبان

مدير إدارة التدريب والشؤون التطويرية النسائية

- الأستاذة نورة بنت محمد النملة

مدير إدارة الأرشيف النسائية

- الأستاذة عهود الجهني

وكيل إدارة الأشخاص ذوات الإعاقة

- الأستاذة صفية بنت حضيض السلمي

وكيل إدارة التوجيه التربوي النسائي

- الأستاذة ميمونة بنت صالح الفريح

مدير وحدة التصميم النسائية

- الأستاذة مرام بنت سعيد الشهراني

مدير وحدة المعارض النسائية

ثانياً : المسجد النبوي

- الأستاذة أمل بنت محمد ثنيان

وكيل الرئيس العامة للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية

- الأستاذة مزنة بنت عبدالعزيز اللحيدان

الوكيل المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية

- الأستاذة نجلاء بنت معيلف الشريف

الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية

- الأستاذة تهاني بنت سعود العمري

الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية

- الأستاذة روان بنت عبدالعزيز الردادي

الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية الإنسانية النسائية

- الأستاذة نوره بنت صياف العمري

مديرة الإدارة العامة للمقرأة والمتون العلمية النسائية

- الأستاذة سمر بنت أحمد العمري

مديرة الإدارة العامة للتدريب النسائية

- الأستاذة إيمان بنت محمد الحربي

مديرة الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي النسائية

- الأستاذة هند بنت مسعد الجهني

مديرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية النسائية

- الأستاذة مروه بنت مصطفى معمرجي

مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإنسانية النسائية

- الأستاذة أمل بنت محمد ثنيان

وكيل لشؤون الطالبات بالكلية

ويأتي ذلك القرار ضمن النقلات النوعية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين .

ويتيح القرار لمواصلة الرئاسة لاستثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورهم في استكمالاً ما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من نجاحات أسهمت في تقديم أرقى الخدمات وأجودها، والمضي قدماً في تنفيذ كافة الخطوات التطويرية التي قطعتها الوكالات النسائية في مجالات تمكين المرأة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للقاصدات وفق تطلعات ولاة الأمر – رعاهم الله – في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين