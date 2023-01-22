بمشاركة #رونالدو.. #النصر يهزم #الاتفاق بهدف نظيف

حقق نادي النصر فوزا ثمينًا على ضيفه الإتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل نجم نادي النصر ، البرازيلي تاليسكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

بهذا الفور رفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الإتفاق عند 16 نقطة في المركز العاشر.

جاء الشوط الأول سريعًا من كلا الفريقين، وظهر رونالدو مبكراً عندما سدد تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة من على حدود منطقة الجزاء ،ابعدها دفاع الإتفاق.

وكاد الإتفاق أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة (11)، بعد الخروج السيء لحارس النصر العقيدي، إلا أن المهاجم نيكاتي فشل في استغلال الفرصة.

وتمكن البرازيلي انديرسون تاليسكا في منح التقدم للنصر بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من زميله عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة (31).

وحاول بعد ذلك الإتفاق إدراك التعادل، إلا أن هجومه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى النصر، باستثناء تسديدة من محمد الكويكبي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، وتصدى لها العقيدي بسهولة.

ومع بداية الشوط الثاني شن النصر هجوما كاسحاً على مرمى الإتفاق، واستبسل باولو فيكتور في الدفاع عن مرماه، وتصدى لوابل من التسديدات، جاءت بأقدام بيتي مارتينز، وعبدالمجيد الصليهم، وأخيرًا البرازيلي تاليسكا.

وعند الدقيقة 65 دفع رودي جارسيا، مدرب النصر بأيمن يحيى وسامي النجعي، عوضا عن بيتي مارتينيز و عبدالرحمن غريب، من أجل زياذة الضغط لتسجيل الهدف الثاني.

وتلاعب كريستيانو بدفاع الإتفاق عند الدقيقة 78، وسدد كرة أرضية قوية أبعدها حارس الإتفاق بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط بدقائق دفع باتريس كارتيرون، مدرب الإتفاق، بحامد الغامد أحمد الغامدي، بدلاً عن فيصل الغامدي وروبن كوايسون، محاولًا تحسين آداء فريقه الهجومي، إلا أن نتيجة المباراة لم تتغير، ليطلق الحكم صافرته معلنًا فوز النصر.