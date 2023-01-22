أخصائية تغذية: “الديتوكس” لا ينظف الجسم من السموم

أكدت أخصائية التغذية، الدكتورة وسام باكير، أن الديتوكس لا ينظف الجسم من السموم كما يروج له البعض، مشيرة إلى أن كثرة "المُنكهات الصناعية" تساعد على تراكم السموم في الجسم.

وقال وسام باكير في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية”، إن الكبد هو المسئول عن تنظيف الجسم من السموم، مشيرة إلى أن الديتوكس لا ينظف الجسم من السموم وإنما هو عبارة عن فيتامينات ونكهات للماء ولا تقوم بعملية تنظيف للجسم.

وأضافت أخصائية تغذية أن "الشاي الأخضر" يصنع طاقة، ويساعد على حرق الدهون لكن بشروط معينة، مشيرة إلى أن الكافيين يقوم بتحسين عمليات الهدم والبناء والاستفادة من الغذاء.

وتستخدم مشروبات "الديتوكس" في التخلص من سموم الجسم والمساعدة في إنقاص الوزن وترطيب الجسم والتغلب على الحرارة.