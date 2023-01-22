إدارة #الطائي تنهي التعاقد مع الروماني #رادوي لتدريب الفريق الأول

أسامة الطريفي- الوئام

أنهت إدارة نادي الطائي مساء اليوم إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الهلال السابق الروماني ميريل رادوي ، وذلك لتدريب الفريق الأول، بعد سلسلة من الهزائم التي تلقاها النادي مع مدربه السابق البرتغالي " بيبا " وتأتي هذه الخطوة من أجل تصحيح الجانب الفني للفريق ، حيث أبدى رئيس النادي الضبعان بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من نادي الوحدة غضبه من التخبطات التي حصلت في تشكيلة الفريق لأكثر من مرة مما سبب الانزعاج من جماهير النادي بسبب الخسائر المتتالية والمستويات المتدنية .

ويحظى المدرب الجديد ميريل رادوي بشعبية بين جماهير السعودية حيث كان أحد لاعبي نادي الهلال السعودي في خانة الدفاع ، ويأتي هذا الخيار بعد طرح النادي لعدة أسماء لعدد من المدربين ليستقر الاختيار على ميريل رادوي مدرباً للطائي والذي حقق مستويات مميزة مع منتخب بلاده في الفترة الماضية، وكانت أخر محطات المدرب مع فريق يونيفيرسيتاتيا الروماني، حيث لعب (20) مُـباراة وانتصر في (10) مباريات وتعادل في (5) وتلقى (5) هزائم .

وسـجــل الفريق مع مدربه رادوي (29 ) هدفاً ، استقبل الفريق من خلالها ( 23 )هدف ! كما أنه استقال بعد 4 شهور من تدريب الفريق .