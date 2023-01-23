طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة اليوم عند 4 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر اليوم الاثنين ، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 4 درجات مئوية ، فيما سجلت القريات 5 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدينة عرعر سجلت 6 درجات مئوية ، فيما سجلت درجة الحرارة في الباحة وأبها وسكاكا 7 مئوية.، وتبوك ورفحاء عند 8 درجات مئوية .

وأضاف أن درجة الحرارة في حائل وبيشة وحفر الباطن سجلت 9 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الضباب

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: