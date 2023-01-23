” #فلكية_جدة”: رؤية #هلال_رجب بالعين المجردة عقب غروب شمس اليوم

يُشاهد هلال القمر لشهر رجب اليوم (الإثنين) ، بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل بالعين المجردة، إذ يزين الأفق الجنوبي الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن هلال القمر سيكون أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية وفي حالة اقترانه مع كوكبي الزهرة وزحل سيشكلون سويًا مثلثًا سماويًا.

وأبان أنه يمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل .

وأشار أبوزاهرة إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، وخاصة المذنب C / 2022E3 (ZTF) الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة من المواقع المظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي للمدن.