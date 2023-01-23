أسعار_الذهب ترتفع مع هبوط #الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية، اليوم (الإثنين)، بنسبة 0.1% إلى 1929.04 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929 دولارا.

أسعار الذهب

وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب مدعوما بهبوط الدولار بنسبة 0.1%، واحتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العامة يومي 31 يناير وأول فبراير شباط.

سعر الفضة

يذكر أن سعر الفضة في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.2% إلى 24 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.2% إلى 1041.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1744.86 دولار.