تنبيه من الأرصاد لسكان “#الباحة” و”#جازان”: #أمطار رعدية ورياح نشطة حتى المساء

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظة الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.