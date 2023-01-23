الأخبار المحلية

#النيابة_العامة: سجن #ممارسة_صحية لمدة 5 سنوات لاعتدائها على 11 رضيعًا #عاجل

متابعات الوئام
23 يناير 2023 · < 1 minute
النيابة العامة
النيابة العامة