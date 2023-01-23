هيئة تنمية الصادرات توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء

الوصف الوظيفي

متابعة صياغة وتطوير استراتيجية الهيئة والمبادرات المنبثقة عنها وتحديد مسؤوليات تنفيذ بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية وإدارة وتقييم الأداء المؤسسي من خلال رفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية.

المسؤوليات

التأكد من تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء الصادرات السعودية

ضمان تقييم اتجاهات السوق وتطوير إطار تطوير استراتيجية الصادرات السعودية

ضمان إجراء ورش العمل وجلسات العصف الذهني اللازمة لإشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في تطوير الاستراتيجية

صياغة استراتيجية الصادرات السعودية

إدارة تطوير المبادرات والأهداف الإستراتيجية لضمان التوافق مع بيان المهمة والرؤية

تقديم التوجيه المناسب في تحديد أصحاب المصلحة المعنيين لكل مبادرة استراتيجية وضمان التتابع المناسب عبر الأقسام / الإدارات في الهيكل التنظيمي لتحقيق استراتيجية الصادرات السعودية الشاملة

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال ذي صلة

درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الهندسة أو مجال ذي صلة

الخبرة: 5 + سنوات وأكثر من الخبرة ذات الصلة

رابط التقديم

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