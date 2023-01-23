‏‎#اليمن: ضبط شحنة معدات خاصة بالطائرات المسيرة تابعة لــ ‎#ميليشيا_الحوثي

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن حدودي.

وذكرت مصادر، أن الشحنة كانت تضم 25 صندوقاً مموهاً تحتوي على قطع طائرات بدون طيار، مشيرة إلى أنه تم تفتيش الصناديق، وعُثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، إن طائرات القتل الإيرانية المسيرة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم القبض على محركاتها تكشف عن الكثير من الخبايا لما حدث ويحدث في اليمن، داعياً مجلسي القيادة والنواب والحكومة للتحقيق الشامل ووضع الشعب اليمني والمجتمع الدولي أمام النتائج.