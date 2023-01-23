كريستيانو_رونالدو يبحث عن شيف طعام براتب شهرى 4500 يورو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر فى إيجاد شيف طعام يوفر له ولأسرته كافة الاحتياجات الغذائية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كريستيانو رونالدو رصد 4500 يورو شهريًا، ما يعادل 18 ألف ريال، من أجل إيجاد شيف طعام يستطيع تحضير كل احتياجات اللاعب الغذائية.

وأضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو بدأ يجهز لما بعد اعتزال كرة القدم، حيث يخطط للاستقرار فى منزله الأبدى بالبرتغال مع عائلته بمدينة كنيتا دى مارينها.

وقام كريستيانو رونالدو بشراء أرض منزله بمدينة كنيتا دي مارينها فى 2021، بقيمة 17 مليون إسترليني، بينما يبحث اللاعب عن طاهي يساعد عائلته فى منزله مستقبًلا.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو لم يجد شيف طعام محترف يستطيع تجهيز كل احتياجاته الغذائية هو وأسرته، حيث يطلب قائد البرتغال شيف يمكنه إعداد الوجبات البرتغالية، والوجبات العالمية المختلفة، ومن بينها السوشي الياباني.