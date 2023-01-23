بعد تعليق 13 شهرًا.. استئناف التحقيق في #انفجار_مرفأ_بيروت وإطلاق سراح 5 محتجزين

استأنف طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام، وقضى بإطلاق سراح خمسة محتجزين، حسبما قالت وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي.

ولم يتضح حتى الآن الأساس الذي استأنف البيطار التحقيق بناء عليه، وجرى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ وسط مقاومة من جانب مشتبه بهم من ذوي النفوذ.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى: فى زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيصة باتجاه دولة رئيس الحكومة".

وأوضح أنه فى سياق نهج ابتزازى رخيص، لم يعد خافيا على أحد، في انحطاط اخلاقي بعيد كل البعد عن المعايير الاعلامية وحرية الاعلام التي يقدرها دولة الرئيس ويحترمها، وحتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة أو يسخّر ضميره لإطلاق الاكاذيب والشائعات.

وأكمل أن دولة الرئيس اجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع.

وشدد البيان على أن دولة الرئيس، الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه ايا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء.