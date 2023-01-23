النفط يرتفع 1% مدعومًا بتوقعات التعافي في #الصين

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الاثنين إلى 88.50 دولار للبرميل لتواصل مكاسبها من الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى مع التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام في الصين أكبر مستورد للنفط.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 88.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1247 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 82.40 دولار.

وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 بالمئة بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 بالمئة.

وكان التداول الآسيوي أبطأ بسبب عطلة بداية العام القمري الجديد، لكن محللين قالوا إن التفاؤل المرتبط بإعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.