باريس_سان_جيرمان يحدد بديل #مبابي ويسعى لضمه هذا الميركاتو

كشفت تقارير صحفية أن نادى باريس سان جيرمان حدد بديل نجمه كيليان مبابي فى الهجوم ويسعى جاهداً لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وبحسب التقارير قد يرحل كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان، عن النادي الفرنسي الصيف المقبل بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادى الفرنسى.

وأكدت شبكة "تيليفوت" الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان ترغب فى التعاقد مع ماركوس تورام نجم بوروسيا مونشنجلادباخ الذى ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس ترى أن تورام يتمتع بكل الصفات التي حددها كريستوف جاليتييه، المدير الفني لسان جيرمان، في المهاجم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يستطيع التعاقد مع ماركوس تورام صاحب ال25 عاما بمقابل زهيد في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتابعت الصحيفة ويخشى سان جيرمان خسارة الصفقة، إذا انتظر حتى الصيف المقبل، لا سيما أن اللاعب يحظى باهتمام من بايرن ميونخ وتشيلسي وإنتر ميلان.