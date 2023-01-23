منصور بن محمد يفتتح معرض الأمن والسلامة “إنترسيك” 2023 ويزور منصة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، يوم أمس الأول (الثلاثاء) فعاليات الدورة 24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسيك" 2023، ويعتبر المعرض التجاري الرائد عالميًا في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق في مركز دبي التجاري العالمي.

بمشاركة دوليةً واسعة بأكثر من 1000 جهة عارضة من 55 دولةً مختلفة، بما فيها 10 أجنحة دولية من جميع أنحاء العالم.

وقام سموه بجولة في المعرض، رافقه خلالها سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي؛ حيث شملت الجولة زيارة سموه لمنصة الشركة الوطنية السعودية للخدمات الأمنية (سيف) الشريك الاستراتيجي للمعرض، والتي تشارك في المعرض ضمن القسم المعني بمنتجات وحلول الأمن الوطني وتطبيق القانون وحماية الحدود وأمن المطارات والطيران والأمن البحري.

وثمن الرئيس التنفيذي لشركة سيف للخدمات الامنية الاستاذ / تركي بن معتوق الثنيان زيارة سموه لمقر الشركة ، وعبر الثنيان عن سعادته بالمشاركة كون معرض إنترسك يعد حاليًا من أكثر الأحداث تأثيرًا في صناعة الأمن العالمية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى هذا اليوم الخميس 19 يناير، وتتضمن فعاليات مخصصة لاستعراض المنتجات المميزة في مجالات الأمن التجاري والمحيطي والأمن الوطني والحرائق والإنقاذ والصحة والسلامة والأمن السبراني، بالإضافة إلى برنامج مؤتمرات وجلسات تفاعلية لتبادل المعارف والعديد من الأنشطة المتخصصة.

ويُقام معرض إنترسك 2023 بدعم من شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. ويحظى المعرض بمجموعة متميزة من الجهات الداعمة من أهمها الشركة الوطنية السعودية للخدمات الأمنية (سيف) .