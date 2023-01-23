القبض على مسؤول سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بسبب علاقته بملياردير روسي

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك بسبب علاقاته برجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا.

وقالت شبكة "abc news” الأمريكية نقلا عن مصادر إنه تم القبض على تشارلز ماكجونيجال، العميل الخاص السابق، والذي كان مسؤولا عن مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، بسبب علاقاته بأوليغ ديريباسكا، الملياردير الروسي والذي وجهت إليه الولايات المتحدة في وقت سابق تهم انتهاك العقوبات المفروضة ضده.

وقالت المصادر إن ماكجونيجال تم اعتقاله بعد ظهر السبت فور وصوله إلى مطار جون كنيدي قادما من سريلانكا.

وكان ماكجونيجال قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2018.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وجهت في سبتمبر الماضي تهما لقطب المعادن، أوليغ ديريباسكا وشركائه، بانتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن ضده.