اللجنة التنفيذية لرالي #حائل_تويوتا_2023 تكمل استعداداتها للإنطلاق

أسامه الطريفي - الوئام

استعرضت اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2023، برئاسة المستشار / عبدالعزيز عبدالله السيف، أعمالها لانطلاق رالي حائل الدولي 2023 للفترة من 2-4 /2/ 2023 م ، خلال الاجتماع الذي عُقد بمركز المغواة بحضور رؤساء اللجان الفرعية للرالي.

وناقش أعضاء اللجنة التنفيذية الاستعدادات التنظيمية، وخطة سير عمل اللجان، والتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023، وأبرز المتطلبات الداعمة لإنجاح الرالي في نسخته الـتاسعة عشر .

‏ وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2023 المستشار / عبدالعزيز السيف، أن الاستعدادات لانطلاق الرالي تسير وفق خطة العمل المرسومة قبل انطلاق عمل اللجان، ووفق توجيهات سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن -حفظهما الله- لتسخير جميع الامكانيات وتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل اللجان، مبيناً أن رالي حائل تويوتا الدولي سيشهد هذا العام سباقاً استثنائياً ومشاركة دولية، وسيكون التنافس في ميدان ربيعي ومناظر خلابة تكتسي بها أرض منطقة حائل بمختلف تضاريسها، مضيفاً أن المتسابق والزائر سيجد متعة كبيرة في التمتع بمراحل السباق وسط الأجواء الربيعية الخلابة التي تتميز بها المنطقة.