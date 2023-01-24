مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون توفر #وظائف_شاغرة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي علاقات عامة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس العلاقات العامة أو في مجال ذات صلة ولحملة الماجستير (لا يُشترط خبرة).

2- أخصائي أول العلاقات العامة:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس ولحملة الماجستير خبرة سنتين في العلاقات العامة أو في مجال ذات صلة.

3- مدير شؤون الموظفين:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات لحملة البكالوريوس و 6 سنوات لحملة الماجستير في سياسات وإجراءات الموارد البشرية ولوائحها ونظام العمل السعودي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/01هـ الموافق 2023/01/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا