لهذا السبب.. ‎#كوريا_الجنوبية تكافئ مواطنيها مالياً مقابل شرب ‎#القهوة

أعلنت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية، أن بلادها قررت مكافأة مواطنيها مقابل موافقتهم على شرب القهوة داخل المقاهي في أكواب ‏قابلة لإعادة الاستخدام.‏

وأوضحت الوزارة أن المستهلكين سيحصلون على 300 وون ما يعادل (0.24 دولار أمريكي) في شكل نقاط قابلة للصرف، مقابل كل مشروب يشترونه في كوب قابل لإعادة الاستخدام بالمقاهي، في برنامج جديد للحد من النفايات.

وأضافت أنه سيتم دفع تلك النقاط عندما يشتري المستهلكون مشروبا إما في كوبهم الشخصي، أو عند إرجاعهم أكوابا قابلة لإعادة الاستخدام للوجبات الجاهزة، التي تقدمها المقاهي.

وأبانت الوزارة أن تلك الميزة تتوفر في متاجر 4 سلاسل مقاهٍ مشاركة، منها "ستاربكس"، ومن الممكن تحويل النقاط المكتسبة إلى نقود، أو إنفاقها في المقاهي، مشيرة إلى أن هناك حداً أقصى للنقاط المستحقة شهريا، هو 70 ألف وون.

ولفتت إلى أنه بموجب البرنامج، سيتم دفع ما يصل إلى 2000 وون من النقاط على مجموعة من الاستهلاك الصديقة للبيئة، مثل شراء الطعام في حاويات شخصية، أو استئجار سيارات خالية من الانبعاثات، أو إعادة الهواتف الذكية المستعملة.