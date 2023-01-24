“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال “عدم أهلية” مستفيد

أوضح برنامج "حساب المواطن" الإجراء المتبع حال صدور عدم أهلية مستفيد من دعم البرنامج.

وأبان في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، ، أنه في حال صدرت للتابع (تابع غير مؤهل) يلزمها التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديها عن طريق حسابها (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

على جانب آخر، تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسارات المواطنين بشأن موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.