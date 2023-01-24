هذا موعد التقديم والشروط.. #سار تفتح باب التدريب والتوظيف #وظائف_شاغرة

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في مجالات صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار".

وأوضح المعهد أن التقديم للراغبين يبدأ اليوم (الثلاثاء) 24 يناير، وينتهي يوم (الإثنين) 6 فبراير المقبل، على أن يبدأ التدريب يوم الأحد 2 أبريل 2023.

وأوضح المعهد أن مدة التدريب سنتان ونصف عبارة عن سنتين دراسة في مقر معهد سرب وستة أشهر تدريب على رأس العمل، وذلك في تخصصات قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، وصيانة البنية التحتية، والاتصالات والإشارات والتحكم.

وأشار إلى أن أبرز المزايا تتمثل في التوظيف مباشرة عند القبول في "سار"، والحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.

ولفت إلى أن الراتب خلال فترة التدريب يبلغ 2000 ريال للسنة الأولى و3 آلاف ريال للمدة المتبقية.

وأبان أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره من 18 إلى 23 عاما، ويحمل شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، ولا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%، وأن يكون المتقدم لائقا طبيا ويجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.