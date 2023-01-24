طبيبة تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن شرب #الزنجبيل لعلاج #الإنفلونزا #عاجل

كشفت استشاري طب الأسرة، الدكتورة ريهام العنزي، عن مفاجأة غير متوقعة بشأن شرب "الزنجبيل" عند الإصابة بـ"الإنفلونزا".

وقالت د. ريهام لدى استضافتها في برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، إن شرب "الزنجبيل" عند الإصابة بـ"الإنفلونزا" هو إحدى الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء، لأنه يُسبب حرقاناً بالحلق.

وأشارت إلى مجموعة من الممارسات الصحية التي يمكن إتباعها في فصل الشتاء، على رأسها الالتزام بالوجبات الصحية.

وأوضحت أنه ينبغي تناول 3 وجبات صحية في اليوم، بينها أكلات خفيفة، وتجنب الأكلات الثقيلة التي يكثر تناولها خلال فصل الشتاء، فضلاً عن شرب كميات مناسبة من المياه تصل إلى لترين في اليوم، وتنظيم النوم.