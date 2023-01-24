الصحة تسجل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات، وارتفاع أعداد المتعافين والحالات الحرجة من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 39 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 11 حالة عن عدد الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827697 إصابات بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاََ، إذ سجلت 27 حالة، بارتفاع حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815287 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع في الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول حالة جديدة إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 21 حالة، منوهة بانخفاض حالات الوفاة، حيث سُجلت حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9561 حالة وفاة.