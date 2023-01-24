قاضي التحقيق في #انفجار_مرفأ_بيروت يوجه اتهامات للنائب العام ورئيس الوزراء

وجه القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين فيما يتصل بالانفجار المأساوي، حسبما ذكر مصدران قضائيان، اليوم الثلاثاء.

واتهم القاضي طارق البيطار رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيران سابقان بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة.

وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية من مستويات رفيعة، حدد موعدا لاستجواب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في فبراير.

وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال مسؤولون بالقضاء: إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.