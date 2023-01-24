باستثمارات مليار جنيه.. شركة سعودية تستعد لافتتاح مصنع أدوية ضخم في مصر

تستعد شركة "جمجوم فارما" السعودية لافتتاح مصنع ضخم في مصر، تزيد استثماراته على مليار جنيه.

وناقش رئيس هيئة الدواء المصرية، تامر عصام، مع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية، محمود جمجوم، والمحلق التجاري السعودي في مصر، زايد عبدالله الأسمري، تفاصيل افتتاح المصنع الكبير، تزامناً مع انتهاء إجراءات ترخيص المصنع من قبل هيئتي الدواء المصرية والتنمية الصناعية.

وقال محمود بن يوسف جمجوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جمجوم فارما"، إن المصنع الجديد تم تشييده على مساحة 15527 متر مربع، وتقارب استثماراته مليار جنيه مصري، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة في الدول الشقيقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف: "الشركة تسعى إلى أن يوفر المصنع ما يقرب من 400 فرصة عمل"، معرباً عن ثقته الكاملة في الخبرات المصرية التي ستعمل بجانب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصنيع على تحقيق الخطة الإنتاجية، التي تصل إلى حوالي 41 مليون وحدة سنوياً من مختلف خطوط الإنتاج.