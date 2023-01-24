أوكرانيا.. نائب وزير الدفاع يستقيل بسبب تهم فساد

استقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، المسؤول عن إمداد القوات بالأغذية والمعدات، صباح اليوم الثلاثاء، وعزا ذلك إلى "اتهامات في وسائل الإعلام" بفساد يقول هو والوزارة إنها لا أساس لها من الصحة.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت أن استقالة فياتشيسلاف شابوفالوف من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الثقة في الوزارة.