إلغاء مباراة بين سيدات #ليفربول و #تشيلسى بعد 6 دقائق بسبب الانزلاق على الأرض

اضطر حكم مباراة تشيلسى وليفربول من دورى السوبر للسيدات إلى إلغاء المباراة بعد دقائق قليلة من انطلاقها، وذلك بسبب أرضية الملعب التى تسببت فى كثير من الانزلاق للاعبات، وكشف موقع "ديلى ميل"، أن المسئولين اعتبروا أرضية الملعب مجمدة وغير آمنة للعب، على الرغم من فحصها قبل ساعتين من انطلاق المباراة.

انتشر مقطع فيديو يعرض لحظات مختلفة من الدقائق الـ6 التى لعبت، وأظهر المقطع العديد من لاعبات تشيلسى وليفربول ينزلقن حول العشب، ويسقطن على الأرض، ويحاولن الحفاظ على توازنهن فى الظروف الجليدية.

تظهر لاعبة خط وسط البلوز إيرين كوثبرت فى مقطع واحد وهى تنزلق على الأرض فى ملعب Kingsmeadow وهى تحاول استعادة الكرة فى تدخل، بينما تورطت كاثبيرت مرة أخرى عندما انزلقت على الأرض وتألمت بشدة بسبب السطح الصلب

وتركز لحظة أخرى على مدافعة تشيلسى نيامه تشارلز، فبعد أن وقفت على قدميها تعثرت بقوة على العشب المتجمد، تُظهر لحظات أخرى كلا المجموعتين من اللاعبات ينزلقن ويمسكن ببعضهن البعض فى التحديات فى محاولة لاستعادة الكرة لفريقهن.

بعد المباراة، قالت إيما هايز المديرة الفنية لتشيلسى: "يمكنك أن ترى من الدقائق الافتتاحية أنها كانت مثل حلبة للتزلج على الجليد على الجانبين.. ما كان يجب أن تبدأ المباراة".