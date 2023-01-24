استشاري قلب يكشف نسبة الكوليسترول المسموح بها لمريض الضغط

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن نسبة الكوليسترول الضار التي لا ينبغي تجاوزها بالنسبة لمريض الضغط.

وقال "النمر" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لا يقبل في مريض لديه الضغط فقط أن يتجاوز كلستروله الضار ١٠٠".

كما حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب من القلق الشديد، الذي يجعل بعض المرضى يتوهم أن لديه مشكلة في القلب ويُصِرّ على ذلك، رغم تأكيد الأطباء على سلامة قلبه.

وأضاف: "رأيتُ مصاباً بالقلق الشديد زار عيادات القلب أكثر من ٢٣ مرة في مستشفيات مختلفة، وكل الأطباء الذين زارهم يؤكدون سلامة قلبه، لكنه غير مقتنع".