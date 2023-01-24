رويترز: تغيير سياسة إنتاج “#أوبك+” في فبراير “مستبعدة”

قالت خمسة مصادر في مجموعة أوبك+ اليوم الثلاثاء: إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع في الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني ووازن تأثير ذلك المخاوف الاقتصادية.

ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في الأول من فبراير، وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.