مشروع سعودي لتوفير مياه نقية لـ28 ألف نازح في #اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع إمداد المياه النقية بمخيمات النازحين في مديرية مأرب بمحافظة مأرب اليمنية، استفاد منه 28 ألف فرد، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وضمن مشاريع تعزيز الوصول إلى حلول المياه الآمنة والمستدامة.

وشدد وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، على أهمية هذا المشروع في توفير المياه النقية للنازحين في المخيمات المستهدفة للتخفيف من معاناتهم، مثمناً دور مركز الملك سلمان الإنساني في مساعدة النازحين والمجتمع المضيف في مجالات عدة، من خلال تنفيذ مشاريعه المستدامة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني، جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.