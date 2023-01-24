غرامة 20 ألف ريال.. ضبط 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة (29 مواطنًا ومواطن خليجي ومقيم من الجنسية اليمنية)، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومنطقة مكة المكرمة، ومنتزه عسير.

وقال المتحدث الرسمي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، موضحاً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية هي غرامة تصل إلى 20,000 ريال.

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.