مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم ندوة عالمية حول دور المنظمات بعد قمة تحول التعليم

بمناسبة "اليوم العالمي للتعليم"، نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج ندوة دولية بعنوان: "دور المنظمات الدولية والإقليمية بعد قمة تحول التعليم 2022 م"، شارك فيها عدد من مديري ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي التعليم في دول الخليج، للتعرف على دور المنظمات وخططها والأدوار المطلوبة منها على ضوء مقررات تلك القمة.

وفي افتتاح الندوة، قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور عبد الرحمن العاصمي، إن تحقيق الهدف الرابع من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة يحتاج إلى أن تتكيف أنظمة التعليم مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال المهنيِّ، وأن تتطور موارد التعليم لتعكس هذه التحولات، وأن توجد بدائل لمن خرجوا عن النظام التعليمي تمكنهم من بناء مهارات الحياة الأساسية، متمنياً أن تجيب الندوة عن السؤالين الآتيين: ماذا بعد القمة؟ وما دور المنظمات الدولية والإقليمية في دعم الدول لتحقيق التقدم المنشود في مسارات العمل الخمسة التي أكدت عليها القمة؟

وأشار "العاصمي" إلى أن الدول الأعضاء في المكتب لها جهود بارزة في الإعداد التقني الجيد لاستيعاب مهارات القرن الحادي والعشرين، مشيداً بالدعم الذي تحظى به أنشطة المكتب وبرامجه من قادة الدول الأعضاء، ما مكنه من تحقيق أهدافه ورسالته التربوية، ورافعاً خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكبير والرعاية المباشرة من قبل حكومة دولة المقرِّ المملكة العربية السعودية.

وشهدت الندوة عدداً من الكلمات والمداخلات والتعليقات لمديري ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والجهات المشاركة في الندوة.