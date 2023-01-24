بورصات_الخليج ترتفع مدعومة بالطلب الصيني وإبطاء وتيرة رفع أسعار #الفائدة_الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية، على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات حدوث انتعاش اقتصادي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي المواد الخام والطاقة والقطاع المالي.

وارتفع سهم أرامكو عملاق النفط 0.6 بالمئة وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 0.8 بالمئة.

وصعد المؤشر في أبوظبي 0.6 بالمئة منهيا خسائره التي استمرت أربع جلسات متتالية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 2.7 بالمئة وسهم شركة الدار العقارية 1.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة مدعوما بالمكاسب التي حققها القطاع المالي وقطاع العقارات، وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة وسهم بنك المشرق 3.1 بالمئة وسهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 بالمئة، مواصلا ارتفاعه منذ يوم الخميس مع صعود أسهم معظم الشركات المدرجة، وواصل مصرف قطر الإسلامي مكاسبه مرتفعا 2.3 بالمئة وارتفع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة مواصلا صعوده منذ يوم الأربعاء.