سعودية تقتحم مجال الغوص: “البحر عشق وإدمان.. وأغوص بحجابي” (فيديو) #عاجل

كشفت الغواصة السعودية هناء علي تفاصيل اقتحامها هذا المجال الصعب، الذي ظل حكراً على الرجال لفترة طويلة.

وقالت "هناء" خلال مرافقة برنامج "نشرة الرابعة" على قناة "العربية" لها، خلال غوصها في أعماق البحر الأحمر، إنها مدربة غواص معتمدة من منظمة "SSI"، كما أنها خطاطة ورسامة.

وأضافت أنها بدأت تعلم الغوص في 2017، عندما شاهدت إعللان لمدربة عن "كورس نسائي للغوص"، ثم تدرجت من "مستوى" إلى آخر حتى الوصول إلى مستوى "المدربة"، واصفة البحر بأنه "إدمان وعشق".

وشددت على أن رياضة الغوص للجميع، سواء الرجال أو النساء أو حتى الأطفال، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرة أنها لا توجد فيها صعوبات لأي فئة.

واختتمت: "أنا كغواصة محجبة في مجتمع محافظ، وجدت الخصوصية في كورسات نسائية، ولم أجد صعوبات أبداً في الحصول على تدريب، وحالياً أعمل على تدريب مجموعة من الطالبات".