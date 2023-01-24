النفط يستقر رغم مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

استقرت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 88.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.70 دولار للبرميل.

وعلى جانب المخزونات، أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية قد ارتفعت الأسوع الماضي مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء.