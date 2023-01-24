انتقادات لمعرض #فرص و #منتدى_مستقبل_العقار اللذان تنظمهما وزارة البلدية والإسكان بسبب تزامنهما.. وضعف الحضور والتأثير يكشفان خللًا في ترتيب فعالياته #عاجل

شهد ملتقى الاستثمار البلدي ‎(فرص)، في يومه الأول الذي بدأ اليوم، حضوراً للمشاركين دون المستوى، من أمناء المناطق والمستثمرين والمهتمين بالشأن البلدي، وذلك نظراً لتزامنه مع منتدى مستقبل العقار، وهما الملتقيان اللذان تنظماهما وزارة الشؤون البلدية والإسكان، بل وكان البعض لهم مشاركات في الملتقيين !

ودعا عدد من المتابعين وزارة الشؤون البلدية والإسكان، إلى مشاركتهم في مقترحات وآليات الاستثمار البلدي وسماع أصواتهم، بدلًا من إقامة معارض يتم فيها استعراض منجزات دون التطرق إلى المعوقات التي يتعرض لها المستثمر وإيجاد حلول تجعل من الاستثمار البلدي بيئة محفزة للاستثمارة وشريكاً في الحركة الاقتصادية.

وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى "بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص"، بالإضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيراً إلى أنه تم اليوم تدشين "فُرص" كمنصّة وطنية.