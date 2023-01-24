متحدث #مكافحة_التسول يكشف عن عقوبة #التسول لغير السعوديين

كشف الرائد خالد الكريديس، المتحدث شرطة الرياض، وحملة مكافحة التسول، عن عقوبة التسول لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم الحملة، إن مكافحة التسوّل تبدأ من خلال المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن عقوبة التسول لغير السعوديين الإبعاد، والمنع من دخول المملكة مرة أخرى لغير الحج والعمرة.

وأضاف الكريديس، أن عقوبة التسوّل الفردي تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال، والتسوّل ضمن مجموعة السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال.

وأشار متحدث حملة مكافحة التسول إلى أن تقديم الخدمات وبيع المنتجات في إشارات المرور يعد شكل من أشكال التسوّل.

وتابع الكريديس: "الأنظمة المرتبطة بتوطين المهن، وحملة وطن بلا مخالف، تؤتي ثمارها فيلجأ هؤلاء المخالفين إلى التسول، واستشعار المجتمع للمسؤولية يساهم في مكافحة الظاهرة".

وأوضح: "المتسوّل يراهن على عاطفة المجتمع، وننصح الجميع بعدم التبرع لغير المنصات الرسمية حتى لا تقع هذه الأموال في أيدي جهات معادية للوطن، ونستطيع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر".