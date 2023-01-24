النصر يعلن التعاقد مع #أجوستين_روسي

أعلن نادي النصر تعاقده بشكل رسمي مع أجوستين روسي، قادمًا من صفوف بوكا جونيور الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع فريق بوكا جونيور الأرجنتيني، من أجل التعاقد مع أجوستين روسي، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد إصابة دافيد أوسبينا

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إعلان التعاقد مع أجوستين روسي، حيث قال: أتم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، تعاقده مع أجوستين روسي من صفوف بوكا جونيور حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق