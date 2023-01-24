الموارد_البشرية تكشف تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل تمديد مجلس الوزراء، إعفاء المنشآت الصغيرة (9) عمال فأقل من دفع المقابل المالي، لسنة واحدة إضافية.

وقالت إن الهدف هو دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

تمديد العمل بالبندين (ثانيا) و(ثالنا) من قرار مجلس الـوزراء رقم (515) وتاريخ 14/8/1441 هـ بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة الي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سـنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

ما هو الهدف؟

دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة

ما هو حجم المنشأة المعفاة؟

التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.

ماذا يشترط؟

أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها.

كم عدد المعفى عنهم؟

2 وافدين إذا كان المالك مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل.

4 وافدين إذا كان مع المالك موظفا سعوديا مسجلا بالتأمينات على المنشأة

كم هي مدة الإعفاء؟

سنة واحدة إضافية.