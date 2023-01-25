ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 86 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء خلال تعاملاتها الصباحية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

ويرجع السبب وراء الارتفاع ،هي آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخلصها من قيود "كوفيد-19"، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7%، إلى 86.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:14 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 2.3% في الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6%، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8% أمس الثلاثاء.