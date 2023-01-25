هل يمكن لزوج الأم إضافة أبناء الزوجة كتابعين؟.. “#حساب_المواطن” يُجيب #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية إضافة أبناء الزوجة كتابعين ، للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج.

وأكد "حساب المواطن"، في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه بإمكان زوج الأم إضافة أبناء الزوجة كتابعين لديه على الحساب.

وأوضح "حساب المواطن" أنه يتم ذلك عن طريق الدخول للبوابة الإلكترونية واتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

تسجيل الدخول على الحساب

اختيار "تفاصيل الطلب"

الضغط على "بيانات التابعين"

إضافة التابعين.

وأضاف أن الخطوات تشمل أيضاً اختيار صلة القرابة ( تابع معال)، ثم الضغط على حفظ، وإرفاق الوثائق المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).