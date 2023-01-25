أمطار غزيرة و #سيول.. محلل #طقس: الساعات المقبلة ذروة الحالة المطرية على 8 مناطق #عاجل

كشف الباحث في الطقس والمناخ ، عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع"تويتر"، إنه من المتوقع أن تشهد الأجواء خلال الـ 36 ساعة القادمة تساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون ذروة الحالة المطرية الحادية عشرة من اليوم وحتى غد الخميس، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والباحة وعسير وجنوب مكة وحائل وشرق المدينة المنورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.