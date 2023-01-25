ارتفاع أسعار #الذهب في #المملكة اليوم .. وعيار 21 يسجل 204 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.13 ريال، 54.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.97 ريال، 46.66 دولار

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.29 ريال، 62.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.85 ريال، 57.03 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو 1,956.63 ريال، والجنيه عيار 22 نحو 2,049.81 ريال، والجنيه عيار 24 نحو 2,236.15 ريال.

وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 1,211.25 ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو 2,394.55 ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو 4,756.49 ريال.