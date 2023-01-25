حادثة ولا أغرب.. #كلب يطلق النار من #بندقية صاحبه فيقتله

أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية "تكساس" عن أن كلباً أطلق الرصاص وقتل رجلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن ضغط الحيوان بطريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.

ووفقاً لـ" العربية"، أصيب الضحية، الذي كان جالساً في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، في ظهره بينما كان هو والحيوان الأليف في رحلة صيد يوم السبت الماضي.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر، إن الكلب ضغط على بندقية مالك الشاحنة مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت الرصاصة الراكب الذي توفي متأثرا بجراحه في مكان الحادث.

كما أضاف مكتب العمدة في بيان منفصل، أن التحقيق جارٍ، لكن التحقيق الأولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد لا أكثر.