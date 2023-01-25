غرق سفينة شحن على متنها 22 شخصاً في ‎#كوريا_الجنوبية

غرقت سفينة شحن تقل طاقمًا من 22 فردًا قبالة سواحل كوريا الجنوبية اليوم، وتم إنقاذ ثلاثة منهم ، وجاري البحث عن الباقين، حسبما ذكر خفر السواحل الكوري.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن طاقم السفينة المسجلة في هونغ كونغ يضم 14 صينيًّا و8 أشخاص من ميانمار، مشيرة إلى أن خفر السواحل يجرون عملية بحث وإنقاذ مشتركة مع نظرائهم اليابانيين من أجل أفراد الطاقم الآخرين.

وأوضحت أن السفينة كانت محملة بشحنة من الأخشاب يبلغ وزنها 6,551 طنًا، وكانت مغمورة بالكامل عندما وصل أفراد خفر السواحل إلى مكان الحادث.