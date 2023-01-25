الأرصاد تنبه أهالى ‎#المنطقة_الشرقية: هطول #أمطار غزيرة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيه متقدم حول هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من ‎المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز أن التنبيه شمل (الأحساء، البطحاء، الشيبة، العديد، بقيق، حرض، خريص، سلوى)، ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وتوقع المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.