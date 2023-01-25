طرح 354 #فرصة_استثمارية عبر ملتقى “ #فرص” في #جازان

تشارك أمانة منطقة جازان في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك من خلال معرض يتضمن فرصًا استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين.

وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة جازان، والبالغ عددها 354 فرصة منها فرص كبرى وفرص مميزة كاستثمار موقع الواجهة الجديدة و جزيرة ” عثّر ” وعرض جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها أمانة جازان ممثلة بجميع وكالاتها وإدارتها للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص، مؤكدًا سعي الأمانة إلى إيجاد أكبر الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين.

وأضاف أن ملتقى “فرص” سيحقق فوائد كبيرة لجميع المشاركين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على نطاق واسع، والتعريف بالخدمات المقدمة من أمانة جازان، وما تتميز به المنطقة من إمكانات متنوعة في مختلف المجالات ، لافتاً إلى أن الأمانة ستشارك في الملتقى بجناح تسعى من خلاله إلى تعزيز دورها باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة باستخدامها لأحدث التقنيات، كما حافظت “الأمانة” على هويتها من خلال تصميم جناحها المستمد من تراث منطقة جازان، حيث دمجت التقنيات الحديثة، بتصميم تراثي للجناح .