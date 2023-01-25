التضخم_في_أستراليا يسجل أعلى مستوى له منذ 33 عاما

قفز التضخم الأسترالي في الربع الأخير من العام الماضي 2022 لأعلى مستوى له منذ 33 عاما مدفوعا بارتفاع تكلفة السفر والكهرباء.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.9 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي متجاوزا توقعات السوق عند 1.6 بالمائة .

وارتفع المعدل السنوي إلى 7.8 بالمائة من 7.3 بالمائة وهو أعلى معدل منذ عام 1990 أما بالنسبة لشهر ديسمبر فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مرتفعا من 7.3 بالمائة في نوفمبر الماضي .